Concert d'orgue pour l'inauguration de l'orgue du temple après travaux Nérac

Nérac

Concert d'orgue pour l'inauguration de l'orgue du temple après travaux Temple protestant 35 Bis Allées d'Albret Nérac

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 23:00:00

4 organistes interviendront dans un programme varié : Sylvie Gracier, Paul Heslouin, Anton Stiller, Patrick Goujon ainsi que le facteur d'orgue Alain Faye.

