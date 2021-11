Plainfaing Plainfaing Plainfaing, Vosges CONCERT D’ORGUE Plainfaing Plainfaing Catégories d’évènement: Plainfaing

Vosges

CONCERT D’ORGUE Plainfaing, 20 novembre 2021, Plainfaing. CONCERT D’ORGUE rue de l’Eglise Eglise Saint Nicolas Plainfaing

2021-11-20 – 2021-11-20 rue de l’Eglise Eglise Saint Nicolas

Plainfaing Vosges Plainfaing Concert donné par Dominique Breda. Ancien élève du chanoine Pierre Camonin, de Pierre Cortellezzi et de Gaston Litaize, Dominique Breda enseigne la lecture à vue, l’harmonie au clavier et l’improvisation aux pianistes et organistes du CRR de Metz.

Il est titulaire du grand orgue de l’église St Léon de Nancy. Responsable de l’école d’orgue diocésaine du diocèse de Nancy, il collabore régulièrement à la revue Chantons en Eglise. Il se produit régulièrement en concerts tant en France qu’à l’étranger, et assure la direction artistique du festival d’orgue de Samoëns.

Au programme : Bach, Mozart, Camonin, Litaize, Vierne. +33 3 29 50 32 13 Mairie de Plainfaing

rue de l’Eglise Eglise Saint Nicolas Plainfaing

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Plainfaing, Vosges Autres Lieu Plainfaing Adresse rue de l'Eglise Eglise Saint Nicolas Ville Plainfaing lieuville rue de l'Eglise Eglise Saint Nicolas Plainfaing