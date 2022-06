Concert d’orgue Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Concert d’orgue Orthez, 10 août 2022, Orthez. Concert d’orgue

23 place de la Poustelle Temple Orthez Pyrénées-Atlantiques Temple 23 place de la Poustelle

2022-08-10 – 2022-08-10

Temple 23 place de la Poustelle

Orthez

Pyrénées-Atlantiques 15 EUR Par Cédric Burgelin, organiste titulaire de la cathédrale de Saintes et professeur d’orgue au Conservatoire de Saintes. Au programme : Oeuvres de J-S. Bach Par Cédric Burgelin, organiste titulaire de la cathédrale de Saintes et professeur d’orgue au Conservatoire de Saintes. Au programme : Oeuvres de J-S. Bach Par Cédric Burgelin, organiste titulaire de la cathédrale de Saintes et professeur d’orgue au Conservatoire de Saintes. Au programme : Oeuvres de J-S. Bach Temple 23 place de la Poustelle Orthez

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Other Lieu Orthez Adresse Orthez Pyrénées-Atlantiques Temple 23 place de la Poustelle Ville Orthez lieuville Temple 23 place de la Poustelle Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques

Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/

Concert d’orgue Orthez 2022-08-10 was last modified: by Concert d’orgue Orthez Orthez 10 août 2022 23 place de la Poustelle Temple Orthez Pyrénées-Atlantiques

Orthez Pyrénées-Atlantiques