CONCERT D’ORGUE OLIVIER PENIN Place Maréchal Joffre Bagnères-de-Luchon, vendredi 26 juillet 2024.

Concert exceptionnel du titulaire de l’Orgue de Sainte-Clothilde de Paris.

Seul titulaire depuis 2012, il a la charge de la musique religieuse et des concerts. A ce titre, il fait vivre l’orgue et créé notamment les Samedis de l’orgue et une masterclasse annuelle qui réunit des étudiants du monde

entier. Dans ce cadre, il réalise aussi des enregistrements. En 2013, il a enregistré un disque auprès du label Festivo Hommage aux maîtres de Sainte Clotilde . La presse spécialisée a alors loué ses qualités techniques. Son sixième disque Hommage à Franck est sorti en mars 2016. Il enregistre en outre des vidéos sur le site You tube qui dépassent

aujourd’hui le million et demi de vues. Sa carrière de concertiste est placée sous le signe de l’éclectisme. Il joue en France et à l’étranger aussi bien seul qu’avec des ensembles vocaux ou des orchestres. Il affectionne aussi jouer avec des chœurs. .

Début : 2024-07-26 20:30:00

fin : 2024-07-26 22:30:00

Place Maréchal Joffre EGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

