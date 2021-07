Lescar Lescar Lescar, Pyrénées-Atlantiques Concert d’Orgue Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Concert d’Orgue Lescar, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lescar. Concert d’Orgue 2021-07-10 – 2021-07-10 Place Royale Cathédrale Notre Dame

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar Concert d’orgue organisé par l’association d’orgue de la Cthédrale de Lescar et la ville de Lescar

Interprété par Emmanuel Hocdè grand prix d’interprétation 2002 au concours international de Chartres

Œuvres de Bach, Liszt et Fauchard Concert d’orgue organisé par l’association d’orgue de la Cthédrale de Lescar et la ville de Lescar

Interprété par Emmanuel Hocdè grand prix d’interprétation 2002 au concours international de Chartres

Œuvres de Bach, Liszt et Fauchard Concert d’orgue organisé par l’association d’orgue de la Cthédrale de Lescar et la ville de Lescar

Interprété par Emmanuel Hocdè grand prix d’interprétation 2002 au concours international de Chartres

Œuvres de Bach, Liszt et Fauchard ville de lescar dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Lescar Adresse Place Royale Cathédrale Notre Dame Ville Lescar lieuville 43.3329#-0.43335