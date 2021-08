Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Concert d’orgue Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Le Grand-Bornand

Concert d’orgue Le Grand-Bornand, 11 août 2021, Le Grand-Bornand. Concert d’orgue 2021-08-11 – 2021-08-11 Le Grand-Bornand Village Eglise Notre Dame de l’Assomption

Le Grand-Bornand Haute-Savoie Concert d’orgue par le jeune talent international Emmanuel Arakelian, organiste titulaire de la Cathédrale de Fréjus. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Autres Lieu Le Grand-Bornand Adresse Le Grand-Bornand Village Eglise Notre Dame de l'Assomption Ville Le Grand-Bornand lieuville 45.94215#6.42771