Lannion Côtes d’Armor Cycle d’orgue du Carême.

Henri MENANTEAU à l’orgue dans un programme Correa de Arauxo, Bach, Brahms et Duruflé. http://orgues-lannion.fr/ Cycle d’orgue du Carême.

