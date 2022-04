Concert d’orgue La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Concert d'orgue La Chaise-Dieu, 26 juin 2022, La Chaise-Dieu.

2022-06-26 – 2022-06-26

La Chaise-Dieu Haute-Loire Oeuvres de François Couperin, Louis-Nicolas Clérambault et Nicolas De Grigny par l’organiste Jean-Charles Gandrille, Prix de Chartres ouvert à tous avec libre participation http://www.abbaye-chaise-dieu.com/ La Chaise-Dieu

