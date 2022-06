Concert d’orgue La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: 43160

La Chaise-Dieu

Concert d’orgue La Chaise-Dieu, 26 juin 2022, La Chaise-Dieu. Concert d’orgue Abbaye de La Chaise-Dieu Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu

2022-06-26 – 2022-06-26 Abbaye de La Chaise-Dieu Abbatiale St-Robert

La Chaise-Dieu 43160 Concert d’orgue à l’abbatiale St-Robert dimanche 26 juin à 15h30 avec l’organiste Jean-Charles Gandrille. Oeuvres de F.Couperin, L.N Clérembault et N. de Grigny. Participation libre au chapeau. mjc.forissier@orange.fr Abbaye de La Chaise-Dieu Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 43160, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Abbaye de La Chaise-Dieu Abbatiale St-Robert Ville La Chaise-Dieu lieuville Abbaye de La Chaise-Dieu Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu Departement 43160

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Concert d’orgue La Chaise-Dieu 2022-06-26 was last modified: by Concert d’orgue La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 26 juin 2022 43160 La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu 43160