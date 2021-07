Granville Granville Granville, Manche Concert d’orgue Jean Baptiste Monnot Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Concert d'orgue Jean Baptiste Monnot 2021-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-15 22:00:00 22:00:00

Granville Manche Concert d’orgue par Jean Baptiste Monnot

Titulaire du grand orgue Cavaillé Coll de l’abbatiale Saint Ouen de Rouen.

Médaille d’Or du concours de jeune organiste de Saint Germain des Fossés présidé par Marie Claire Alain en 2002.

Un organiste des plus doués de sa génération. Concert d’orgue par Jean Baptiste Monnot

Un organiste des… lerocdescuriosites@gmail.com +33 6 81 15 62 62 http://lerocdescuriosites@gmail.com/ Concert d’orgue par Jean Baptiste Monnot

Un organiste des plus doués de sa génération.

Granville