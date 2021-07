Nîmes Grand temple Gard, Nîmes Concert d’orgue Grand temple Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Concert d’orgue Grand temple, 18 septembre 2021, Nîmes. Concert d’orgue

Grand temple, le samedi 18 septembre à 16:30

Concert d’orgue retransmis sur grand écran par Hans Hellsten, professeur d’orgue à l’Académie de Musique de Malmö en Suède et Michel Reynard, organiste titulaire de la Cathédrale. Acheté sous la restauration, l’orgue est agrandit par Vincent Cavaillé-Coll en 1850. Son électrification est réalisée par la Maison Merklin en 1937. Samedi à 16h30 – durée 1h Organisé par l’association Les orgues des Temples protestants de Nîmes. Rdv 23 Boulevard Amiral Courbet

Rdv 23 Boulevard Amiral Courbet

Concert d’orgue retransmis sur grand écran par Hans Hellsten, professeur d’orgue à l’Académie de Musique de Malmö en Suède et Michel Reynard, organiste titulaire de la Cathédrale. Grand temple Place du Grand Temple, 30000 Nîmes Nîmes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Grand temple Adresse Place du Grand Temple, 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Grand temple Nîmes