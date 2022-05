Concert d’orgue Forges-les-Eaux, 2 juillet 2022, Forges-les-Eaux. Concert d’orgue Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Forges-les-Eaux Un cycle exceptionnel de 3 concerts en collaboration avec la ville de Forges-les-Eaux et la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Forges-les-Eaux.

Dates à retenir :

Samedi 2 juillet 2022 à 20h30 : Orgue et voix

Samedi 10 septembre 2022 à 20h : Jerome Brimeux Billet à l’unité 12 euros , billet pour les 3 concerts : 30 euros

Gratuit pour les -12 ans

