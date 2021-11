Forbach Forbach Forbach, Moselle CONCERT D’ORGUE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

CONCERT D’ORGUE Forbach, 26 novembre 2021, Forbach. CONCERT D’ORGUE Eglise Protestante de Forbach 13 Rue de la Forêt Forbach

2021-11-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-26 20:45:00 20:45:00 Eglise Protestante de Forbach 13 Rue de la Forêt

Forbach Moselle Forbach L’association des Amis des Orgues de Forbach propose un concert d’orgue à l’église protestante de Forbach. Retrouvez la représentation des oeuvres de Bach, Praetorius, Bruhns ou encore de Hammerschmidt à l’église protestante de Forbach. Entrée libre, plateau. Protocole sanitaire en vigueur. http://www.amofor.fr/ Association Amis des Orgues de Forbach

Eglise Protestante de Forbach 13 Rue de la Forêt Forbach

dernière mise à jour : 2021-11-02 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Eglise Protestante de Forbach 13 Rue de la Forêt Ville Forbach lieuville Eglise Protestante de Forbach 13 Rue de la Forêt Forbach