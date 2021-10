Étival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine, Vosges CONCERT D’ORGUE Étival-Clairefontaine Étival-Clairefontaine Catégories d’évènement: Étival-Clairefontaine

Vosges

CONCERT D’ORGUE Étival-Clairefontaine, 23 octobre 2021, Étival-Clairefontaine. CONCERT D’ORGUE 2021-10-23 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-23

Étival-Clairefontaine Vosges Étival-Clairefontaine Concert interprété par Thibault Fajoles.

Libre participation au profit du relevage de l’orgue. +33 3 29 41 52 08 Mairie d’Étival Clairefontaine dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Étival-Clairefontaine, Vosges Autres Lieu Étival-Clairefontaine Adresse Ville Étival-Clairefontaine lieuville 48.36428#6.86625