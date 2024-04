Concert d’orgue et voix Place de la République Hendaye, mardi 30 juillet 2024.

Concert d’orgue et voix Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Cette nouvelle saison s’ouvre avec un concert Orgue et Voix offert comme chaque année par Raphaêl Tambyeff organiste et Philippe Barret baryton.

C’est un programme renouvelé et varié de musique et de chant autour de pièces baroques ou classiques écrites par les compositeurs renommés marquant ces époques. C’est un programme tous publics alliant Vivaldi, Bach et Haendel avec Elgar, Gigout et Caplet qui est ainsi présenté avec subtilité et talent.L’art de ces deux interprètes reçus à nouveau avec plaisir à St-Vincent produit un brillant festin musical depuis la ferveur des pages sacrées jusqu’aux grandes et célèbres partitions romantiques.

Pour tous les deux, le programme choisi n’a pas besoin de codes musicaux pour y entrer, il vise à susciter la curiosité et la soutenir par un climat de musique réjouissante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 21:00:00

fin : 2024-07-30

Place de la République Eglise Saint Vincent

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amis.orgue.hendaye@sfr.fr

