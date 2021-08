Moutiers-au-Perche Moutiers-au-Perche Moutiers-au-Perche, Orne Concert d’Orgue et de Violoncelle Moutiers-au-Perche Moutiers-au-Perche Catégories d’évènement: Moutiers-au-Perche

Orne

Concert d’Orgue et de Violoncelle Moutiers-au-Perche, 11 septembre 2021, Moutiers-au-Perche. Concert d’Orgue et de Violoncelle 2021-09-11 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-11

Moutiers-au-Perche Orne Moutiers-au-Perche En l’église de Moutiers au Perche, organisé par l’association “Les Amis de l’Orgue”. En l’église de Moutiers au Perche, organisé par l’association “Les Amis de l’Orgue”. +33 2 33 73 71 94 En l’église de Moutiers au Perche, organisé par l’association “Les Amis de l’Orgue”. dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT CdC Coeur du Perche

Détails Catégories d’évènement: Moutiers-au-Perche, Orne Autres Lieu Moutiers-au-Perche Adresse Ville Moutiers-au-Perche lieuville 48.47816#0.84758