Claire Destremeau, mezzo, Premier prix d'excellence de chant de la ville de Paris et Philippe Sauvage, titulaire des grandes Orgues de Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine vous convient à un concert d'orgue et de chant en l'église Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts. L'entrée est gratuite. Ce concert est organisé par l'association pour la restauration de la sonnerie du Carillon de Longpont. Une quête recueillera vos dons à l'entracte.

