Concert d’Orgue et Cors Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Concert d’Orgue et Cors Nyons, 20 juillet 2022, Nyons. Concert d’Orgue et Cors

L’église Saint-Vincent de Nyons Rue de la Résistance Nyons Drôme Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons

2022-07-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-20

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons

Nyons

Drôme Nyons EUR 15 15 Venez écouter le concert d’orgue et cors organisé par l’association des Amis de l’Orgue de l’Eglise Saint Vincent.. ropinard@orange.fr +33 4 75 26 36 98 Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Nyons Drôme Rue de la Résistance L'église Saint-Vincent de Nyons Ville Nyons lieuville Rue de la Résistance L'église Saint-Vincent de Nyons Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Concert d’Orgue et Cors Nyons 2022-07-20 was last modified: by Concert d’Orgue et Cors Nyons Nyons 20 juillet 2022 L'église Saint-Vincent de Nyons Rue de la Résistance Nyons Drôme

Nyons Drôme