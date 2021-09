Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Concert d’orgue Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Dinan Côtes d’Armor Dinan Concert d’orgue le 03 octobre à 17h à l’église St Malo de Dinan d’Edmond Reuzé. pour la valorisation et la restauration de l’orgue anglais. Edmond Reuzé, jeune organiste brillamment diplômé du CRR du Mans,

continue études supérieures. Il a déjà participé à l‘enregistrement de

deux disques sur « les femmes compositrices » et sur Olivier Messiaen ».

2019, 2021. Il reprendra les symphonies de Bach, Mozart, C.Franck et Vierne.

10€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Organisé par les amis de l’orgue de Dinan. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

