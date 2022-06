Concert d’Orgue de Paolo Oreni, 22 juillet 2022, .

Concert d’Orgue de Paolo Oreni



2022-07-22 – 2022-07-22

En 2000, Paolo Oreni suit ses études au Conservatoire Supérieur du Luxembourg (Prof. Jean-Jacques Kasel), et en 2002 remporte le premier prix du Prix interrégional – Diplôme de Concert.

Élève de Jean Guillou, il se rend régulièrement à ses Masters-Classes à la Tonhalle de Zurich et à St.Eustache, Paris (Stiftung für Internationale Meisterkurse für Musik).

D’autre part, il bénéficie des conseils de Jean-Paul Imbert et de Francesco Finotti.

Lauréat de plusieurs concours internationaux, il s’est également vu attribuer plusieurs bourses pour l’encourager à ses études prometteuses, de banques italiennes, de municipalités, ainsi que du Ministère de la Culture du Luxembourg. En juin 2004, finaliste du concours international de la Ville de Paris (CIVP), il remporte une Mention, devant une soixantaine de candidats du monde entier.

Sa carrière comme soliste le porte à jouer dans les plus prestigieux festivals en Italie, Suède, Allemagne, Autriche, France (dont Notre-Dame de Paris), Luxembourg, Angleterre, Hollande, Danemark. Novembre 2005 sera l’occasion du début aux États-Unis, et 2006 d’une première tournée en Asie et Océanie. L’activité de musique de chambre n’est cependant pas en reste, que ce soit en duos, avec des solistes de l’Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan, en formations de chambre ou avec orchestre symphonique (Gruppo Fiati Musica Aperta, Orchestra Stabile Donizetti de Bergame, Jeune Orchestre de Paris, Orchestre Haydn de Bolzano).



Programme :

Toccata et fugue en Re-mineur BWV 565 – J.S.Bach

Concerto en Ré-Majeur BWV 972 – Allegro, Largo, Allegro – A.Vivaldi/J.S.Bach

Sonate en Fa-mineur, Sonate en Do Majeur “La chasse” – D.Scarlatti

Sortie en Fa Majeur (L’Organiste) – C.A.Franck

Berceuse, Carillon du Longpont (Pièces en style libre Op.31) – L.Vierne

Improvisation sûr des Thèmes proposé par le Publique – P.Oreni

