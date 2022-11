Concert d’orgue de l’Avent, 27 novembre 2022, .

Concert d’orgue de l’Avent



2022-11-27 – 2022-11-27

Les orgues résonneront, durant cette période de préparation de Noël, sous les voûtes romanes de la très belle église de Loctudy. Une acoustique parfaite, d’excellents musiciens, les mélomanes seront ravis!

Programme du Récital de l’Avent« Au fil d’une mélodie » :

Dietrich Buxtehude (1637 – 1707)

Praeludium in g BuxWV 148

Nun komm der Heiden Heiland BuxWV 211

Anton Heiller (1923 – 1979)

Partita Nun komm der Heiden Heiland

Herbert Howells (1892 – 1983)

Pavane (Lambert’s Clavichord op.41)

Nicholas Ansdell Evans (né en 1970)

Passacaglia

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Fantasia in c BWV 562

Nun komm der Heiden Heiland BWV 659

Concerto en sol majeur BWV 571 : Allegro, Adagio, Allegro

Florence Rousseau Organiste à la Cathédrale de Rennes

Florence Rousseau doit l’essentiel de sa formation à ses professeurs Jean Boyer, Liesbeth Schlumberger et Louis Thiry.

Originaire de Cherbourg, elle commence ses études musicales à la Faculté et au Conservatoire de Rouen où elle obtiendra un premier prix d’orgue à l’unanimité.

Elle poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, et reçoit le Diplôme National d’Etudes Supérieures Musicales. Par ailleurs, elle complète sa formation dans le domaine de la musique ancienne en étudiant le clavecin, la basse continue et la musique de chambre auprès de Bibiane Lapointe et Thierry Maeder au Conservatoire de Caen ; elle obtient à l’issue de ses études un diplôme de clavecin.

Florence Rousseau a participé à plusieurs stages et académies au cours desquels elle a pu bénéficier de l’enseignement de Odile Bailleux, Jan Willem Jansen, Mickaël Radulescu et Aline Sylberajch. Elle se forme aussi à l’hymnologie auprès du professeur James Lyon qui lui fait partager notamment sa passion pour la musique anglaise et l’histoire de l’Angleterre.

Organiste à la Cathédrale de Rennes, titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement de l’orgue, Florence Rousseau se produit régulièrement en concert, en France et à l’étranger.

Depuis de nombreuses années, elle est accueillie en résidence à l’Académie Bach d’Arques la Bataille (Haute Normandie). Dans le cadre de cette collaboration, elle propose avec Loïc Georgeault des voyages culturels en Allemagne et aux Pays Bas à la découverte des orgues historiques.

Depuis 2012, elle partage avec Loïc Georgeault la direction du festival La Route des Orgues en Pays de Saint Malo qui propose une programmation musicale variée mettant en valeur le patrimoine des orgues de la ville de Saint Malo et de ses environs.

dernière mise à jour : 2022-11-10 par