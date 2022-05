Concert d’orgue de la pédagogie à l’Amitié Européenne » Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise

Eglise Saint-Paul Saint-Pol-sur-Ternoise Pas-de-Calais Saint-Pol-sur-Ternoise A l’occasion du 10e anniversaire de la restauration de l’orgue, l’association Les Amis de l’Orgue organise plusieurs concerts dans l’église paroissiale Saint Paul de Saint Pol sur Ternoise. Ce samedi 21 mai, venez assister au concert d’orgue de la pédagogie à l’amitié européenne , avec Helmut Schulte de Warstein (ville jumelle de Saint Pol en Allemagne et organisé par les Amis de l’Orgue avec la ville de St-Pol. nEn 1ère partie du concert, Pascal LEFRANCOIS et sa classe d’orgue. Entrée gratuite. +33 3 21 47 00 10 https://www.saintpolsurternoise.fr/ A l’occasion du 10e anniversaire de la restauration de l’orgue, l’association Les Amis de l’Orgue organise plusieurs concerts dans l’église paroissiale Saint Paul de Saint Pol sur Ternoise. Ce samedi 21 mai, venez assister au concert d’orgue de la pédagogie à l’amitié européenne , avec Helmut Schulte de Warstein (ville jumelle de Saint Pol en Allemagne et organisé par les Amis de l’Orgue avec la ville de St-Pol. nEn 1ère partie du concert, Pascal LEFRANCOIS et sa classe d’orgue. Entrée gratuite. Eglise Saint-Paul Saint-Pol-sur-Ternoise

