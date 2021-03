Saint-Sever Saint-Sever Landes, Saint-Sever Concert d’Orgue Cavaillé-Coll Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever

Concert d’Orgue Cavaillé-Coll, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Saint-Sever. Concert d’Orgue Cavaillé-Coll 2021-10-09 21:00:00 – 2021-10-09 Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever

Saint-Sever Landes Saint-Sever EUR 13 13 La section concert de l'association culturelle poursuit sa saison avec ce deuxième concert de l'orgue Cavaillé-Coll de l'abbatiale. Jean-Pierre Griveau sera au triple gravier, accompagné de Bernard Petit-Bagnard à la trompette. +33 5 58 76 07 33 Francis Lafargue

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Sever Autres Lieu Saint-Sever Adresse Place du Tour du Sol Abbatiale de Saint-Sever Ville Saint-Sever