Finistère Pont-l’Abbé Carolyn Shuster Fournier est une organiste et musicologue franco-américaine. Concert organisé par les Amis de l’orgue de ND des Carmes.

C'est en 1660 que l'église Notre-Dame des Carmes fut dotée pour la première fois d'un orgue. Mécanique et disposant de 8 jeux, il était installé dans la tribune au fond de l'église.

