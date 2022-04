Concert d’Orgue Cabannes, 24 avril 2022, Cabannes.

Concert d’Orgue Rue de l’église Eglise Sainte-Madeleine Cabannes

2022-04-24 – 2022-04-24 Rue de l’église Eglise Sainte-Madeleine

Cabannes Bouches-du-Rhône Cabannes

10 10 Concert d’Orgue à 4 mains.

Luc Antonini et Jean Pierre Lecaudey.



Concert organisé par Les Amis de l’Orgue de Cabannes et en partenariat avec l’association Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

Concert d’Orgue à l’église de Cabannes.

+33 4 90 90 47 96

Concert d’Orgue à 4 mains.

Luc Antonini et Jean Pierre Lecaudey.



Concert organisé par Les Amis de l’Orgue de Cabannes et en partenariat avec l’association Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

Rue de l’église Eglise Sainte-Madeleine Cabannes

dernière mise à jour : 2022-03-31 par