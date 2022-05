Concert d’orgue “Brexit” Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Concert d’orgue “Brexit” Saint-Paul-Trois-Châteaux, 22 mai 2022, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Concert d’orgue “Brexit” Saint-Paul-Trois-Châteaux

2022-05-22 – 2022-05-22

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme EUR avec Joseph RASSAM, organiste titulaire de l’orgue d’AMILLY.

“BREXIT” programme inédit à découvrir avec Ferrabosco, du Caurroy, Gigault, Locke, Rameau et Haendel domie.bertolus@free.fr +33 6 04 04 96 65 http://www.orgue-st-paul.fr/ Saint-Paul-Trois-Châteaux

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Paul-Trois-Châteaux Autres Lieu Saint-Paul-Trois-Châteaux Adresse Ville Saint-Paul-Trois-Châteaux lieuville Saint-Paul-Trois-Châteaux Departement Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-trois-chateaux/

Concert d’orgue “Brexit” Saint-Paul-Trois-Châteaux 2022-05-22 was last modified: by Concert d’orgue “Brexit” Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 22 mai 2022 Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme