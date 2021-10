Meung-sur-loire Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Concert d’orgue avec l’Ensemble Orpezzo Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Samedi 9 octobre à 20h30, à la Collégiale Saint-Liphard, le Pôle culturel de Meung-sur-Loire accueille l’Ensemble Orpezzo – trompette, chant, orgue – pour un concert d’orgue. Anne-Claire Couchourel, chanteuse lyrique originaire de Nantes, est à l’origine de cette rencontre musicale et amicale. Associer la riche palette harmonique de l’orgue de Pierre Queval, la brillance de la trompette de Vincent Mitterrand, à sa voix de mezzo-soprano, a été l’idée fondatrice de ce trio. Orpezzo est donc un ensemble aux multiples influences. Il propose des oeuvres originales, ainsi que des adaptations sous diverses formes, allant du solo jusqu’au trio. Participation libre. Accès avec pass sanitaire. Pass sanitaire contrôlé. Concert (trompette, chant, orgue) à la Collégiale ! Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

