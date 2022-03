Concert d’Orgue abbatiale Notre Dame Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

abbatiale Notre Dame, le samedi 14 mai à 20:30

Dans le cadre de la traditionnelle Journée Nationale de l’Orgue en France et fidèles à leur désir de faire découvrir ce jour-là de jeunes interprètes – futur grands -, les Amis des Orgues de Beaugency ont la joie d’accueillir cette année Edmond REUZÉ, qui interprètera des œuvres de Bach, Saint-Saens, Messiaen

libre participation aux frais

Dans le cadre de la journée Nationale “Orgue en france” abbatiale Notre Dame BEAUGENCY place saint firmin Beaugency Loiret

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:30:00

