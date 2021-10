Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne concert d’orgue à quatre mains, concert exceptionnel! Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

concert d’orgue à quatre mains, concert exceptionnel! Lagny-sur-Marne, 10 octobre 2021, Lagny-sur-Marne. concert d’orgue à quatre mains, concert exceptionnel! 2021-10-10 17:00:00 – 2021-10-10 18:00:00 Eglise Notre-Dame des Ardents de Lagny 1 Rue du Dr Naudier

Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne EUR Dimanche 10 octobre : Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun, titulaires des orgues de ND-de-Lorette et St-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris

Dimanche 24 octobre : quatuor AMALTHEE, orgue, violoncelle, violon, hautbois. Musiciens du Brussels Philharmonic contact@orgue-lagny.fr +33 6 46 67 22 81 http://orgue-lagny.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-02 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Lagny-sur-Marne Adresse Eglise Notre-Dame des Ardents de Lagny 1 Rue du Dr Naudier Ville Lagny-sur-Marne lieuville 48.87747#2.70619