Champcueil Eglise de L'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil (91750)) Champcueil, Essonne Concert d’orgue à l’occasion des journées Européennes du Patrimoine Eglise de L’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil (91750)) Champcueil Catégories d’évènement: Champcueil

Essonne

Concert d’orgue à l’occasion des journées Européennes du Patrimoine Eglise de L’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil (91750)), 18 septembre 2021, Champcueil. Concert d’orgue à l’occasion des journées Européennes du Patrimoine

Eglise de L’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil (91750)), le samedi 18 septembre à 20:30

Concert d’orgue à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine en l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil ——————————————————————————————————————————————————- à l’orgue -mésotonique-Thomas de 2010, Gérard Sablier —————————————————– Eglise du XIIème et XIIIème siècles classée monument historique en 1986. ———————————————————————— Sonneries des cloches à l’ouverture du concert. ———————————————–

Libre participation

à l’orgue Thomas, Gérard Sablier Eglise de L’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil (91750)) rue de la Procession 91750 Champcueil Champcueil Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champcueil, Essonne Autres Lieu Eglise de L'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil (91750)) Adresse rue de la Procession 91750 Champcueil Ville Champcueil lieuville Eglise de L'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie de Champcueil (91750)) Champcueil