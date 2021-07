Concert d’Orgue à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bougival.

Église Notre-Dame de l’Assomption, le samedi 18 septembre à 18:30

_MAGALI LÉGER, soprano CAROLYN SHUSTER FOURNIER, orgue_ ### PROGRAMME **Johann Sebastian Bach (1685-1750)** Fugue en sol mineur, BWV 578, pour orgue “Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen”, pour soprano et orgue [“Même avec nos voix étouffées et défaillantes, la majesté de Dieu est honorée.”] De la Cantate BWV 36, “Élancez-vous joyeusement jusqu’aux sublimes étoiles !” **Alexandre Guilmant (1837-1911)** Grand Chœur en ré majeur alla Haendel, op. 18, n° 1 (1866), pour orgue **Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)** Air de Paulus, op. 36 (1836), pour soprano et orgue N° 10 de l’École classique de chant de Mme Pauline VIARDOT-GARCIA (1861) Traduction française de Sylvain SAINT-ÉTIENNE **César Franck (1822-1890)** Prélude, Fugue et Variation des Six Pièces, op. 18, n° 3, pour orgue Dédié à Camille SAINT-SAËNS **Charles Gounod (1818-1893)** Méditation sur le premier prélude de Bach [BWV 846] (1859), pour soprano et orgue **Camille Saint-Saëns (1835-1921)** Allegro giocoso des Sept Improvisations, op. 150, n° 7, pour orgue **Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)** Alleluia de l’Exsultate, Jubilate, K. 165, 1773, pour soprano et orgue

Église Notre-Dame de l’Assomption Place des Combattants 78380 Bougival Bougival Yvelines



2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00