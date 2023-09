Concert d’ORELSAN au cinéma, 28 septembre 2023, .

Le jeudi 28 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Diffusion en exclusivité au cinéma du concert d’ORELSAN filmé à l’occasion de son Civilisation Tour, à Paris La Défense Arena.

Les plus grands artistes partagent l’émotion de leurs concerts les plus phénoménaux dans des conditions inégalables et sur mesure pour le cinéma, avec une image haute définition et un son 5.1. Souvent accompagnés de contenus exclusifs, ces événements uniques sont de véritables expériences.

Réservez vite vos places pour vivre le concert d’Orelsan comme vous ne l’avez jamais vécu

Dans les cinémas parisiens

Contact : https://www.pathelive.com/orelsan-civilisation-tour-au-cinma

Civilisation ORELAN