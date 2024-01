Concert d’orchestres par l’école municipale de musique Espace la Verchère Charnay-lès-Mâcon, vendredi 5 avril 2024.

Concert d’orchestres par l’école municipale de musique Espace la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05 22:00:00

Un rendez-vous devenu incontournable où élèves et professeurs de l’école vous présenteront leur répertoire.

Le concert débute par les jeunes talents des orchestres pépinière et 1er cycle qui se produisent sous la direction de Laurent Galfione. Avec un répertoire varié mêlant standards internationaux, musiques de films et morceaux classiques, la soirée se terminera en beauté avec l’intervention de l’orchestre municipal.

EUR.

Espace la Verchère 350 Chemin de la Verchère

Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-10 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)