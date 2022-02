Concert d’orchestres du conservatoire Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Chartres Eure-et-Loir À la croisée du savant et du populaire, Astor Piazzolla a donné ses lettres de noblesse au tango, faisant passer la musique argentine des pistes de danse aux salles de concert du monde entier. À l’occasion du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla, les orchestres du conservatoire vous proposent un programme sud-américain autour de ce célèbre compositeur et bandonéoniste argentin. billetterie@theatredechartres.fr +33 2 37 23 42 79 http://www.theatredechartres.fr/ À la croisée du savant et du populaire, Astor Piazzolla a donné ses lettres de noblesse au tango, faisant passer la musique argentine des pistes de danse aux salles de concert du monde entier. Arnaud Lombard

