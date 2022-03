Concert d’orchestre Nogent-le-Rotrou, 4 mars 2022, Nogent-le-Rotrou. Concert d’orchestre Nogent-le-Rotrou

2022-03-04 – 2022-03-04

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Concert d’orchestre, avec la participation des ensembles à vent, ensembles à cordes et des différents collectifs et restitutions des stages d’orchestres. Concert d’orchestre, avec la participation des ensembles à vent, ensembles à cordes et des différents collectifs et restitutions des stages d’orchestres. ecolemusique@ville-nogent-le-rotrou.fr +33 2 37 52 01 37 Concert d’orchestre, avec la participation des ensembles à vent, ensembles à cordes et des différents collectifs et restitutions des stages d’orchestres. ecole de musique

Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir