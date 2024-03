CONCERT D’ORCHESTRE LATIN JAZZ JOURNEY BIG BAND JAZZ DU CONSERVATOIRE Centre les Ecraignes salle Jean Ferrat Villers-lès-Nancy, vendredi 12 avril 2024.

Vendredi

Dès la découverte du continent américain, Cuba devient un carrefour des cultures. Cet impressionnant métissage culturel se retrouve dans la musique salsa, son, timba…

Cette musique s’exporte d’abord dans tout le continent sud-américain avant de fusionner de manière explosive avec le jazz dans les années 1940, en assimilant la richesse harmonique de l’une et la folle complexité rythmique des autres. Puisant ses sources dans les musiques créoles de La Nouvelle-Orléans et les diverses musiques cubaines, il revêt une grande variété de formes musicales, souvent dansantes.

Ce sera l’occasion de découvrir les principaux styles et rythmes afro-cubains, leurs origines, les principaux interprètes, en jouant des arrangements originaux de ces artistes, avec pour invité Thibaut Chipot, percussionniste et spécialiste de cette musique.

En partenariat avec le Lions Club Nancy Stanislas Doyen au profit de l’enfance défavorisée

Réservations avec le Lions Club Nancy Stanislas Doyen par téléphone ou mailTout public

15 EUR.

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Centre les Ecraignes salle Jean Ferrat 6 rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est lions.stanislas@gmail.com

L’événement CONCERT D’ORCHESTRE LATIN JAZZ JOURNEY BIG BAND JAZZ DU CONSERVATOIRE Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-03-14 par DESTINATION NANCY