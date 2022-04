CONCERT D’OPUS JAM Mesquer, 28 mai 2022, Mesquer.

CONCERT D’OPUS JAM Salle Artymès Rue des Sports Mesquer

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 20:30:00 Salle Artymès Rue des Sports

Mesquer Loire-Atlantique

Motown & Soul a cappella



« Quand la Motown se la joue a cappella ! C’est le pari fou de ce sextet incroyable qu’est Opus Jam. Ils jonglent avec les notes et nous plongent dans les plus belles heures de la Black music et de la Motown : Marvin Gaye, Ray Charles, Stevie Wonder, les Jackson Five, Sam Cooke… L’alliance de la polyphonie – six voix, six tessitures – et du beatbox, agrémentée d’un brin d’humour et de légèreté donne une couleur unique et inédite à cette fabuleuse exigence musicale qu’est l’a cappella. Seules les voix portent la musique avec une force et une intensité qui rivalisent sans difficulté avec les plus grands ensembles (big band, orchestre symphonique, groupe de rock…). Enfin un groupe vocal made in France au charme incomparable ! »



Lien utile

http://opus-jam.com/



Billetterie :

Mairie

Site internet de la Mairie : www.mesquerquimiac.fr

Sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)



Durée : 1h30

Tout public

Placement libre

culture@mesquerquimiac.fr +33 2 40 42 59 11 http://www.mesquerquimiac.fr/

