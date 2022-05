Concert d’opéra pour l’Ukraine à GENSAC Gensac Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gensac Gironde Gensac Concert d’Opéra pour l’Ukraine à Gensac à l’église Notre Dame.

Venez découvrir les oeuvres de Dmitry Bortniansky, Mykola Lysenko, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Sergueï Rachmaninov, Modeste Moussorgski.

Mais aussi Richard Wagner et Giuseppe Verdi. Ils seront resitués dans leur contexte socio-culturel, pour mieux comprendre l’histoire de leur création.

Réservation nécessaire par téléphone au 06 31 31 88 88 (20€. Mais chacun peut donner plus, à sa convenance : car les bénéfices seront reversés à la Croix Rouge). Concert d’Opéra pour l’Ukraine à Gensac à l’église Notre Dame.

