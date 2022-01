CONCERT D’OPERA EN SCENE, OPERA EN CEVENNES Montoulieu Montoulieu Catégories d’évènement: Hérault

Montoulieu

CONCERT D’OPERA EN SCENE, OPERA EN CEVENNES Montoulieu, 13 février 2022, Montoulieu. CONCERT D’OPERA EN SCENE, OPERA EN CEVENNES Montoulieu

2022-02-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-13 19:00:00 19:00:00

Montoulieu Hérault Montoulieu EUR 0 C’est à Montoulieu que le trio d’Opéra en scène, Opéra en Cévennes pose ses valises pour son premier concert de l’année 2022. Dans la très belle salle bioclimatique Terrà-Cor du village, Ananda Dingenen et Nina Le Floch, accompagnées au piano par Maéva Beltran, uniront leurs talents pour vous interpréter des airs de Pergolèse, Scarlatti , Haendel, Purcell, Rameau, Offenbach.

Entrée gratuite (prix libre au chapeau). Dans la très belle salle bioclimatique Terrà-Cor du village, Ananda Dingenen et Nina Le Floch, accompagnées au piano par Maéva Beltran, uniront leurs talents pour vous interpréter des airs de Pergolèse, Scarlatti , Haendel… osocevennes@gmail.com C’est à Montoulieu que le trio d’Opéra en scène, Opéra en Cévennes pose ses valises pour son premier concert de l’année 2022. Dans la très belle salle bioclimatique Terrà-Cor du village, Ananda Dingenen et Nina Le Floch, accompagnées au piano par Maéva Beltran, uniront leurs talents pour vous interpréter des airs de Pergolèse, Scarlatti , Haendel, Purcell, Rameau, Offenbach.

Entrée gratuite (prix libre au chapeau). Montoulieu

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT CEVENNES MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montoulieu Autres Lieu Montoulieu Adresse Ville Montoulieu lieuville Montoulieu Departement Hérault

Montoulieu Montoulieu Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montoulieu/

CONCERT D’OPERA EN SCENE, OPERA EN CEVENNES Montoulieu 2022-02-13 was last modified: by CONCERT D’OPERA EN SCENE, OPERA EN CEVENNES Montoulieu Montoulieu 13 février 2022 Hérault Montoulieu

Montoulieu Hérault