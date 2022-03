CONCERT DOPE SAINT JUDE / TRACY DE SÁ Belleville-sur-Meuse, 16 avril 2022, Belleville-sur-Meuse.

CONCERT DOPE SAINT JUDE / TRACY DE SÁ Belleville-sur-Meuse

2022-04-16 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-16 23:55:00 23:55:00

Belleville-sur-Meuse Meuse Belleville-sur-Meuse

10 EUR

DOPE SAINT JUDE a commencé à rapper en tant que drag king au Cap en 2011. Ardente défenseuse du féminisme, la rappeuse sud-africaine a un impact impressionnant sur son public à chacune de ses apparitions. Sa présence scénique et sa foi inébranlable en son message font la force de son spectacle. Après avoir sorti Grrrl Like, titre au succès planétaire sélectionné dans le « NME 100 Essential New Artists 2019 », utilisé par Netflix et Dreamworks, placé dans des publicités pour Renault et McDonalds, Dope Saint Jude enchaîne les hits et les dates.

Féministe et fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, TRACY DE SA pose son flow et sa technique pour mettre les hommes à ses pieds. Elle choisit d’abord la danse et les battles avant de se mettre au rap. Gestuelle, attitude, état d’esprit militant, tout traduisait en elle une aptitude pour la matière et la scène est devenue son ring. Sans tabou et sans gêne, elle aborde les thèmes de la sexualité et du plaisir féminin, la réappropriation du corps, le pouvoir, la liberté, la fierté d’être ce qu’on est, la fierté d’être une femme.

+33 3 29 84 43 47 http://www.contrecourantmjc.fr/

© Bucaptures Jennifer Arieleno – O’Neil

Belleville-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2022-03-14 par