Concert Doolin' Salle Jacques Brel Castanet-Tolosan, samedi 25 mai 2024.

Concert Doolin' – proposé par le Comité de jumelage de Castanet Tolosan dans le cadre de la Fête de l'Europe Samedi 25 mai, 20h30 Salle Jacques Brel

Début : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Après un dernier album enregistré à Nashville et trois ans de tournées dans les plus grands rassemblements et festivals folks des États-Unis et du Canada, Doolin’ est revenu en 2023 avec un nouvel opus intitulé Circus Boy, toujours sous la signature du prestigieux label américain Compass Records.

Circus Boy c’est l’histoire d’une itinérance… Depuis Doolin – village irlandais de pêcheurs – jusqu’à New-York et Montréal, de Chicago à la Nouvelle-Orléans, puis de retour à Dublin, Londres et Paris, le groupe a puisé son inspiration dans ses aventures humaines et musicales. La folk irlandaise des débuts s’est métissée de culture afro-américaine (funk, soul, jazz, rap), de chanson française et de pop music.

Doolin’ nous délivre ce style unique avec une énergie scénique contagieuse que les six musiciens tirent de leurs racines toulousaines auxquelles ils rendent hommage dans leur nouveau spectacle à travers une version très personnelle de L’Amour Sorcier de Claude Nougaro (avec la collaboration du groupe Bumcello).

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Doolin Musique irlandaise