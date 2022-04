Concert : DOMINIQUE PIFARÉLY NOCTURNES Brest, 5 avril 2022, Brest.

Concert : DOMINIQUE PIFARÉLY NOCTURNES Cabaret Vauban 17 avenue georges Clémenceau Brest

2022-04-05 – 2022-04-05 Cabaret Vauban 17 avenue georges Clémenceau

Brest Finistère Brest

Nouveau quartet, nouveau répertoire. Le fameux violoniste français, qui a joué avec les plus grands, est de retour avec un projet aux frontières du jazz et du classique, de l’avant-garde et de la tradition. L’ambiance est obscure, énigmatique. Et totalement passionnante. Les arabesque du violon, le minimalisme pertinent du piano, la percussion colorée de la batterie, le support rythmique de la contrebasse, tout cela nous emmène dans un voyage insolite vers de nouveaux territoires du jazz.

Dominique Pifarély violon

Antonin Rayon piano

Bruno Chevillon contrebasse

François Merville batterie

+33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/387-jam-%C3%A0-vauban.html?date=2018-12-18-21-00

