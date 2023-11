Concert | Dominique Dalcan and guests – Last Night A Woman Saved My Life L’Institut du Monde Arabe Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. Jusqu’à 1 ans. payant

Dominique Dalcan et une figure centrale de la pop et de la musique électronique française et l’un des pionniers la French Touch. Ce natif de Beyrouth ouvre officiellement la première édition de « L’IMA fait son festival ! » avec Last Night a Woman Saved My Life, un projet né de sa propre histoire : une installation audiovisuelle et un concert qui fait cohabiter des instruments acoustiques du Proche-Orient avec les textures électroniques affirmées qui sont devenues sa marque de fabrique.

Dominique Dalcan ouvre officiellement cette première édition de « L’IMA fait son festival ! » avec Last Night a Woman Saved My Life, un projet né de sa propre histoire : une installation audiovisuelle et un concert mené en collaboration avec plusieurs musiciennes et chanteuses du monde arabe, faisant cohabiter des instruments acoustiques du Proche-Orient avec les textures électroniques affirmées qui sont devenues sa marque de fabrique.

Mais ce n’est plus seulement son histoire dont il est question. En partant du plus profond de son intimité, Dominique Dalcan nous entraîne vers des sujets sociétaux très actuels tels que la perception du monde arabe, la place des femmes ici et là-bas, ou encore les injonctions que la société impose à certaines communautés.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://billetterie.imarabe.org/selection/event/date?productId=10229150685762

Dominique Dalcan _ presse 03 – © Anthony Audebert