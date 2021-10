Paris Auberge de jeunesse Yves Robert île de France, Paris Concert d’Olympe / Myra Auberge de jeunesse Yves Robert Paris Catégories d’évènement: île de France

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre. Olympe : Révélée par Columbine en 2018, Olympe, 22 ans, est appréciée pour ses reprises de rap français. On a pu récemment entendre sa voix sur l’EP de Lujipeka. Aujourd’hui, elle dévoile ses compositions. Dans ses morceaux aux allures pop mais aux textes assumés, elle chante avec cynisme son vertige d’avoir la vingtaine et la vie devant soi. Myra : Comédienne depuis l’âge de 12 ans, Myra a toujours fait de la musique en parallèle de manière autodidacte. En 2018, elle sortait “Pictures”, un premier EP, fruit de sa collaboration avec le producteur Johnny Ola. 2 ans après, elle revenait avec “Projet 7”, un 2ème EP en anglais, intime et organique. L’année dernière, Myra change de cap et sort ses premiers morceaux en français : “Le ticket” et “Balcon”. Début 2021, elle sortait “Sur l’écran”, un 3ème single dynamique et décomplexé. Elle prépare actuellement son prochain EP, qui sortira début 2022 et dont le premier extrait “Inoffensive” est déjà disponible partout. Concerts -> Hip-Hop Auberge de jeunesse Yves Robert 20 Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

