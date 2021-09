Brécey Brécey Brécey, Manche Concert d’Olivier VASSEUR Brécey Brécey Catégories d’évènement: Brécey

Concert d’Olivier VASSEUR Brécey, 18 septembre 2021, Brécey. Concert d’Olivier VASSEUR 2021-09-18 20:30:00 – 2021-09-18

Brécey Manche Brécey Spectacle de chant basé essentiellement sur des comédies musicales (Les Misérables, Le roi lion…).

