Concert d’Okis + Mani Deïz Le Flow Lille, samedi 24 février 2024.

Concert d’Okis + Mani Deïz En collaboration avec Kamoss Productions Samedi 24 février, 20h00 Le Flow https://www.billetweb.fr/underground-show-1-okis-mani-deiz

️ Samedi 24 février 2024 20h

️ Billetterie :- https://www.billetweb.fr/underground-show-1-okis-mani-deiz

3è étage du Flow 1 rue de Fontenoy, 59000 Lille

On s’associe de nouveau à Kamoss Productions, pour le concert du lyonnais Okis accompagné de Mani Deïz

Avec huit titres sortis de nulle part en janvier 2022, le premier EP d’Okis « OK » s’est naturellement propagé jusqu’au-delà des frontières du Rhône. Une rencontre avec un rappeur simple et nonchalant, qui sonne comme un voyage à Lyon. Dans son deuxième EP « Rappeur de Lyon » publié en pleine remise du Ballon d’Or à Karim Benzema, Okis confirme sa facilité technique et dépeint avec légèreté les galères d’un jeune flâneur lyonnais aux rêves truffés de hip-hop et de ballon rond.

