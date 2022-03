concert d’œuvres d’époque ART NOUVEAU Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

concert d’œuvres d’époque ART NOUVEAU Église Sainte-Marie des Batignolles, 27 mars 2022, Paris. concert d’œuvres d’époque ART NOUVEAU

Église Sainte-Marie des Batignolles, le dimanche 27 mars à 16:00

Oeuvres à la poésie évocatrice de,**Debussy**, **Mel Bonis**, **Arnold Bax** (Anglais), **Ladislas de Rohozinski** (Compositeur très célèbre à son époque ! puis tombé dans l’oubli… (Oeuvre créée à Paris en 1924 et pas rejouée en concert depuis 1927) par le Trio Topaze : Lucie Humbert, flûte – Claire Rousset, alto – Alexandra Morand, harpe Participation Libre Aux Frais

Participation Libre Aux Frais

l’Apogée de la musique écrite pour ce Trio spécifique : Flute, Alto & Harpe Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Marie des Batignolles Adresse 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Departement Paris

Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

concert d’œuvres d’époque ART NOUVEAU Église Sainte-Marie des Batignolles 2022-03-27 was last modified: by concert d’œuvres d’époque ART NOUVEAU Église Sainte-Marie des Batignolles Église Sainte-Marie des Batignolles 27 mars 2022 Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Paris

Paris Paris