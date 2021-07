Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme Concert : Dobrothersblues Besse-et-Saint-Anastaise Besse-et-Saint-Anastaise Catégories d’évènement: Besse-et-Saint-Anastaise

Puy-de-Dôme

Concert : Dobrothersblues Besse-et-Saint-Anastaise, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Besse-et-Saint-Anastaise. Concert : Dobrothersblues 2021-07-08 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-08

Besse-et-Saint-Anastaise Puy-de-Dôme Besse-et-Saint-Anastaise Du Blues acoustique ou œuvres personnelles et standards se mélangent pour le plus grand plaisir des amateurs de la note bleue. otsancy-accueil@sancy.com +33 4 73 79 52 84 https://jefftotoblues.bandcamp.com/ dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Besse-et-Saint-Anastaise, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Besse-et-Saint-Anastaise Adresse Ville Besse-et-Saint-Anastaise lieuville 45.51237#2.93402