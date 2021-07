Concert d’objets sonores Abbaye de Montmajour, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Arles.

Le 25 et 28 juillet, l’abbaye de Montmajour vous invite à un concert d’objets sonores à écouter sous casque. Ces objets – issus du quotidien – forment un corpus disparate et ludique qui provoque l’imaginaire ; quelques jouets, des instruments de musique traditionnels ou de lutherie sauvage, des outils de bricolage ou des accessoires de cuisine, des matériaux trouvés… Riches et variées, ces matières sonores sont sonorisées, échantillonnées et transformées en temps-réel par de nombreux artifices. L’écoute sous casque permet au moindre murmure de prendre une ampleur gigantesque. Comme un microscope, le microphone peut révéler des sons inouïs et proposer tout un imaginaire sonore. A travers les micros, les casques et les transformations électroniques, le compositeur Sébastien Béranger joue des tout petits bruissements de notre quotidien. Envie de participer à ce concert ? Alors n’attendez plus et réserver vos places sur notre site internet ! Informations pratiques Dates et horaires : le 25 et 28 juillet à 10h30, 15h30 et 17h Durée = env. 40 min Tarifs : 10€ pour les adultes et 8€ pour les moins de 18 ans. (Le droit d’entrée pour la visite est inclus) Réservation obligatoire sur notre site internet Cette manifestation est proposée dans le respect des règles sanitaires.

Concert d’objets sonores sous casque, une expérience pour découvrir l’ASMR (de l’anglais Autonomous Sensory Meridian Response, que l’on peut traduire par « réponse autonome sensorielle culminante »)

Abbaye de Montmajour Route de Fontvieille, RD 17, 13200 Arles Arles Le Trébon Bouches-du-Rhône



