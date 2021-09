Concert – DJUSU Les Portes du Coglais, 9 octobre 2021, Les Portes du Coglais.

Concert – DJUSU 2021-10-09 Centre culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Venez découvrir le groupe Djusu et embarquez dans les formats psychés et hypnotiques des années 70/80 d’Afrique de l’Ouest avec un mélange de musiques africaines , d’électro et de rock qui propulse vers une transe nomade.

Emmenés par la voix hypnotique et le charisme d’Evelyne Mambo, une guitare subtile et un set surprenant gonis/percus, le trio nantais explosif compose une musique moderne très organique. Une fusion rare et insolite de chants en Attié(région d’Abidjan) et Malinké ( Afrique de l’Ouest), de riffs puissants et aiguisés d’une guitare insaisissable, soutenus par un groove imparable d’instruments africains.

Pass sanitaire obligatoire.

Durée : 1h30

